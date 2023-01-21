«زراعة الشرقية»: مساحة القمح المنزرعة في مدن المحافظة بلغت 374 ألف فدان

بلغت المساحة المنزرعة من محصول القمح بمحافظة الشرقية منذ بدء موسم الزراعة نحو 373 ألفا و907 أفدنة، فيما استهدفت مديرية الزراعة زراعة 443 ألف فدان، ويواصل المزارعون في المحافظة زراعة القمح بالإضافة إلى المحاصيل الشتوية.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المساحة المنزرعة من محصول القمح بلغت 373.907 أفدنة من إجمالي المستهدف زراعته 443 ألف فدان، لافتا إلى تحديد سعر التوريد بقيمة ألف جنيه، وتم رفع السعر ليصل 1250 جنيها للأردب مع الحافز.

عوامل ترفع إنتاجية فدان القمح

وأوضح «نصير» أن إنتاجية الفدان من القمح وفقا لإحصائية العام الماضي، تتراوح بين 18 و20 أردبا، لافتا إلى أن كل فدان يورد عنه نحو طن و800 كيلو قمح، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان تتوقف على عوامل عديدة، بينها الطقس وخصوبة التربة وجودتها، ومدى رعاية المحصول وتسميده، والالتزام بكل القواعد السليمة الواحب اتباعها في زراعة القمح

الزراعة الحديثة توفر المياه والتقاوي

وأشار «نصير» إلى أن مديرية الزراعة بالشرقية وجهت المزارعين لاتباع الطرق الحديثة في زراعة القمح باتباع السطارة والمصاطب، وذلك يساعد على توفير المياه والتقاوي، وهذا ما تسعى إليه الدولة، خاصة مع تغيرات المناخ التي يشهدها العالم.

زراعة القمح بالمصاطب توفر التقاوي

وقال مدير عام الزراعة، إن زراعة فدان قمح بـ«المصاطب» و«السطارة» يقلل التقاوي، إذ يأخذ الفدان 45 كيلو تقاوي، بينما في زراعة القمح العادية باتباع «العفير» يصل تقاوي الفدان إلى 70 كيلو.

ويختلف نظام الري إذ يتم ري المحصول في نظام الزراعة العادية بالغمر، وبالتالي تستخدم نسبة كبيرة من المياه، مقارنة بنظام الري الحديث للسطارة والمصاطب والتي يتم توفير كميات هائلة من المياه خلالها.