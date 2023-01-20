فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر الشيخ لمدة 7 ساعات غدا

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمراكز بمحافظة كفر الشيخ، غداً السبت، لمدة 7 ساعات، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، ضمن خطة صيانة الأكشاك، واستكمال عملية تحسين الأداء، وتغيير موصلات.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من قري مطوبس

وأوضحت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء قرى «متبول وتوابعها، والحمراوي وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، وعن قرية «الصافية»، بمركز دسوق، وفصل التيار الكهربائي عن عن قرى «معدية مهدي، والنجارين، وكمسيون شرق وغرب»، بمركز مطوبس، لتغيير الموصلات، وفصل التيار الكهربائي عن قرية «التفتيش وتوابعها»، بمركز الحامول، للصيانة، وفصل التيار الكهربائي عن مجلس قروي «المجد 55 والقرى التابعة لها»، بمركز الرياض، لتغيير الموصلات.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة كفر الشيخ

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن «مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، والعمارات أمام مركز الشرطة»، بمدينة كفر الشيخ، لأعمال صيانة الأكشاك، وفصل التيار الكهربائي عن «السوق، والبريد»، بمدينة بلطيم، لصيانة الأكشاك.

وناشدت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، ومكاتب البريد، وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.