انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، للعام الدراسي 2022- 2023، بكفر الشيخ، وتستمر حتى الأربعاء 25 يناير.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنطلق صباح اليوم بجميع الإدارات التعليمية للصف الثالث الإعدادي، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول 63 ألفا و260 طالباً وطالبة بـ334 لجنة بجميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى امتحان 200 طالب بالإعدادية المهنية.

توفير بيئة آمنة للطلاب

وأوضح «عبد الله»، أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مشيرا إلى توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير سُبل الراحة للطلاب

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة، وتهوية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن الطلاب يؤدون الامتحانات خلال الأيام وفي والمواد الآتية:

يوم السبت 21 يناير 2023

مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية.

يوم الأحد 22 يناير 2023

مادتي العلوم والجبر.

يوم الاثنين 23 يناير 2023

مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء 24 يناير 2023

مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 25 يناير 2023

مادة الدراسات الاجتماعية.