«واشنطن»: نستعد لتصنيف مجموعة فاجنر الروسية ضمن المنظمات الإجرامية

ستصنف وزارة الخزانة الأمريكية، في الأسبوع المقبل، «مجموعة فاجنر» الروسية وحلفائها في العالم، كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وفقا لما أعلنه منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تصريحات نقلتها «CNN».

وكانت «واشنطن» أوصت في وقت سابق، السلطات في «كييف» بسحب القوات الأوكرانية من منطقة «أرتيميفسك»، بهدف إعادة تجهيزها.

ونقلت شبكة «فرانس برس» الفرنسية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قوله إن اهتمام كييف المتزايد بالسيطرة على المدينة يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع، مضيفا إن الجيش الأوكراني، لا يمتلك الموارد الكافية لإجراء عمليات عسكرية في المدينة أو حتى التحضير لشن هجوم.

متظاهرون ألمان يدعون إلى محادثات سلام مع«موسكو»

وفي ألمانيا، جرت احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لـ أوكرانيا، وعقد اجتماع مجموعة الاتصال بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة «رامشتاين» الجوية في العاصمة «برلين»، وردد المتظاهرون: «دبلوماسيون لا جنود» و«لا للدبابات في أوكرانيا»>

ودعا المتظاهرون، إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع الجانب الروسي بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.