سلاح موسكو «الخطير».. 7 معلومات عن المقاتلة «سو 57» الجديدة

أفصحت وزارة الدفاع البريطانية عن أحدث أسلحة السلاح الجو الروسي من أجل استخدامها ضد أوكرانيا، منذ أن بدأت الأزمة في نهاية فبراير 2022.

وكشفت الوزارة البريطانية في تحديث استخباراتي عن أنّ هناك 7 معلومات مهمة حول المقاتلة الروسية الجديدة «سو 57».

وتعد أولى المعلومات وأبرزها حول الطائرة هي استخدام روسيا لها في قصف مدن أوكرانية منذ يونيو 2022، وثاني المعلومات هو إطلاق اسم «فيلون» عليها من قبل قوات الناتو؛ لأنها طائرة شبح روسية من الجيل الخامس.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الطائرة

- استخدمت لأول مرة في الأزمة الأوكرانية منذ يونيو 2022.

- يطلق عليها الناتو اسم «فيلون» وهي طائرة من الجيل الخامس.

- الطائرة قادرة على التحليق فوق الأراضي الروسية دون الوصول إلى أوكرانيا حيث يتم الهجوم على الأهداف الجوية والبرية بصواريخ بعيدة المدى.

- تخزن هذه الطائرات في قاعدة أهتوبنسك الجوية فقط ولا توجد في أي قاعدة أخرى.

- لا تستخدم روسيا هذا النوع من الطائرة بشكل كثير؛ لأن خسارتها ستكون أمرا فادحا لروسيا.

- هذا النوع من الطائرات تنافسه طائرتان أمريكيتان وهما «إف 35» و«إف 22».

- روسيا لديها من هذه الطائرات 76 طائرة فقط، وسلم المصنع 10 منها فقط حتى الآن.