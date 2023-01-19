السويد تعلن إرسال مدافع «آرتشر» الحديثة ودبابات قتالية إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى المتنقلة والحديثة، التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وذكرت الحكومة، أن السويد سترسل أيضا 50 دبابة قتالية لسلاح المشاة من طراز سي في-90» إلى أوكرانيا، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع محمولة من طراز «ان لو».

قدرات نظام «آرتشر» المدفعي

ويتميز نظام «آرتشر» المدفعي، الذي ينتجه فرع سويدي لشركة «بي إيه إي سيستيمز» البريطانية، بقدرات، إذ يزيد مداه عن 30 كيلومترا، وقد يتجاوز 50 كيلومترا مع قذائف متطورة، كما إنه قادر عند تثبيته على شاحنة على إطلاق صواريخ عدة خلال عشرات الثواني، ومن ثم تغيير موقعه فورا مما يصعب تدميره من جانب الطرف الآخر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه الغرب الإعلان حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لدعهما في أزمتها مع روسيا، في حين وضعت ألمانيا شرطا قبل موافقتها على إرسال دباباتها الصنع إلى كييف، لمساعدتها في مواجهة موسكو، هو أن توافق الولايات المتحدة على إرسال دباباتها الخاصة.

أمريكا ليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بدباباتها

ويدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده ستساعد أوكرانيا بتقديم 125 مليون دولار، من أجل دعم منظومة الطاقة وشبكات الكهرباء لديها، التي تتعرض للقصف الروسي بشكل مستمر، فيما قال مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بعربات سترايكر المدرعة، وأضافوا أنها ليست مستعدة لإرسال دبابات.

قال كولين كال، كبير مستشاري السياسات في وزارة الدفاع الأميركية، إن البنتاجون لايزال غير مستعد لتلبية أوكرانيا بدبابات «إم 1 أبرامز»، التي كانت تطالب بها.

الرئيس الأوكراني ينتقد ألمانيا

ومن ناحية أخرى، انتقد الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها، قائلا، عبر الفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو، إنه هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن، معتقدًا أن هذه الاستراتيجية ليست الصحيحة التي يجب اتباعها.