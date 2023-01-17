«موسكو» تنفي وجود نقص في المقذوفات بالجيش الروسي

تنتج السلطات الروسية، قذائف من العيار الكبير، أكثر بعدة مرات من إنتاج قذائف 155 ملم في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكره مصدر في وزارة الدفاع الروسية، مؤكدا عدم وجود نقص في المقذوفات بالجيش الروسي.

شركات الدفاع الروسية ستواصل زيادة إنتاج القذائف

وأضاف المصدر في وزارة الدفاع الروسية، لوكالة أنباء «سبوتنيك الروسية»، أن شركات الدفاع في بلاده ستواصل زيادة إنتاج القذائف.

فيما زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مقر «مجموعة فوستوك» العاملة في أوكرانيا، والتقى قادة القطعات والتشكيلات العسكرية العاملة في المنطقة.

شيرمان تناقش مع رئيس الوزراء الأوكراني استقرار الاقتصاد

بدوره، ناقش رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، في لقاء مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، بـ«كييف» استعادة الكهرباء في البلاد والدعم المالي، فيما قالت المسؤولة الأمريكية، شيرمان، إن الجانبان سيناقشان استقرار الاقتصاد الأوكراني والتعاون الثنائي بين«واشنطن» و«كييف».

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت على لسان الوزير بن والاس، أمس الاثنين، إن «لندن» ستطور أسطول الدبابات إلى مستوى أعلى بعد إرسالها إلى أوكرانيا.

وأمس الأول الأحد، قال مكتب رئيس الحكومة البريطانية، إن «لندن» سترسل 14 دبابة «تشالنجر 2» وحوالي 30 مدفعا «هاوتزر» الكبيرة ذاتية الدفع وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مضيفا في بيان، أن ستقوم بتدريب العناصر الأوكرانية على استخدام المعدات في الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أوضح الصحفي دان سيبيج في مقالة بصحيفة «الجارديان» البريطانية أن عدد الدبابات ليس مهما لتغيير توازن القوات في الأزمة الاوكرانية.

بدوره، سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين «حليف روسيا» في الفترة من 5-6 فبراير المقبل، وسيلتقيب نظيره الصيني «تشين قانج»، وفقا لما ذكرتهى صحيفة صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.