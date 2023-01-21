حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات.. شبورة على الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تعود فرص سقوطها مرة أخرى على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية، مع توقعات بطقس لطيف نهاراً مائل إلى البرودة ليلًا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، بالإضافة إلى تكون الغيوم الجزئية ونشاط خفيف لحركة الرياح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان أن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير إلى زيادة نسبة الصقيع ليلاً في سيناء مع طقس شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، كما توضح تعرض محافظة مطروح ومناطق السلوم، العملين، الحمام إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات

وأوضحت الهيئة: سيطرت ظاهرة الشبورة المائية على جميع المحافظات، فيما عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يسود بهما طقس مشمس أغلب الأحيان.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشمل حركة الرياح والتي تصل أقصي سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية حيث تصل إلى 28 كيلو متر في الساعة.

فرص سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وذكر الأرصاد إنعدام فرص سقوط الأمطار اليوم على باقي محافظات الجمهورية فيما محافظة مطروح وبعض المناطق المتعلقة بها، حيث يسود بهما طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

وانخفضت درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد حيث سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في محافظة الوادي الجديد وبلغت 5 درجات مئوية.

وعن حركة الأمواج اليوم في البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى 1.75 متر وتكون شمالية غربية، فيما تكون حركة الأمواج خفيفة في البحر المتوسط تصل إلى 1.5 متر وتكون شمالية غربية إلي شمالية شرقية.