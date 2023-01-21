كوريا الجنوبية تسجل 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، 27 ألف و654 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 85 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» المحلية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 51 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 29 مليون و982 ألف و905 حالة.

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية سجلت 51 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 33 ألف و185 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أظهرت نتيجة أحدث استطلاع أجرته وكالة «لوتيه ميمبيرز»، أن 6 من كل 10 أشخاص في كوريا الجنوبية يرغبون في ارتداء «الكمامة» باستمرار، رغم تخفيف حكومة الزامية الارتداء الى التوصية بارتدائها في الأماكن المغلقة ابتداء من 30 يناير الجاري

وأشار الاستطلاع، إلى أن 59% من الكوريين الجنوبيين يعارضون رفع إلزامية ارتداء الكمامة، فيما 65.5% قالوا إنهم سيرتدون كمامات الوجه حتى بعد رفع الإلزامية.