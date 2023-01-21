سياسي فرنسي: «واشنطن» تريد حربا عالمية في أوروبا

قال أندريه ماروتشكو، الضابط في «مقاطعة لوجانسك» التي أعلنت «موسكو»، ضمها في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء، إن القوات الأوكرانية لم تفتح النار على أراضي المقاطعة خلال اليوم الماضي.

من جانبها، قالت مجلة «دير شبيجل»الألمانية، مركبات المشاة الألمانية «ماردر» سهلة التشغيل، لكن صيانتها وإصلاحها يمكن أن يمثل مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، وعدت «برلين» بتزويد «كييف» بـ 40 مركبة مشاة قتالية من طراز «ماردر» في الربع الأول من العام الجاري 2023.

من جابنهن قال السياسي الفرنسي، عضو البرلمان الأوروبي السابق، مؤسس حزب «وطنيون» الفرنسي فلوريان فيليبو، إن «واشنطن» تريد حربًا عالمية في أوروبا، مشيرا عبر«تويتر»، إلى أن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون قد يتبرع بدبابات «لوكلير».