3 مسؤولين ابتلعتهم الأزمة الروسية الأوكرانية.. آخرهم لقى مصرعه في تحطم مروحية

يبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت مأساة للجميع حتى لبعض القادة من الدولتين المتصارعتين فتارة يجرى عزل مسؤول كبير في الدولة، وأخرى يلقى مصرعه في حادث.

حادث مأساوي لوزير الداخلية الروسي

أحدث الذين تضرروا من الأزمة الروسية الأوكرانية هو وزير داخلية أوكرانيا ونائبه الذان توفيا صباح أمس الأربعاء، عند سقوط طائرة هليكوبتر على روضة أطفال بإحدى ضواحي العاصمة كييف.

وعلق الرئيس الأوكراني قائلا: «مأساة مروعة وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف».

الإطاحة بمستشار الرئيس الأوكراني

كان ثاني المطاح بهم في الأزمة الروسية الأوكرانية، هو مستشار الرئاسة الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، بعد إشارة إلى إسقاط كييف صاروخا روسيا أصاب مبنى في دنيبرو، ما أسفر عن مقتل 44 شخصا، واستخدمت روسيا هذا الأمر لتشير على التحركات الأوكرانية غير المدروسة، وتقدم المستشار بالاستقالة نتيجة هذا التصريح الذي قال عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وخرج بعد تصريحه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قائلا: «إن الضربات الروسية لا تقصف المباني السكنية مثلما تفعل أوكرانيا».

ثالث الضحايا بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا

بعد 3 شهور من تعيينه قائدا للقوات المسلحة الروسية المتواجد في أوكرانيا، جرى الإطاحة بـسيرجي سوروفيكين، واستبداله بـ فاليري جيراسيموف، الذي يشغل رئيس الأركان العامة الروسية ويكون قائدا أيضا للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.