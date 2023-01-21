اليوم.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة رأس غارب في البحر الأحمر

تفتتح أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، معرض «أهلا رمضان» 2023‪ بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمحاربة جشع التجار.

السلع الغذائية بأسعار مُخفضة

ومن جانبه تفقد رئيس مدينة رأس غارب يرافقه مسؤلو الغرفة التجارية والتموين تجهيزات معرض أهلا رمضان، والتأكيد على التجار من العارضين بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل توجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مكان معرض «أهلا رمضان» برأس غارب

وكشف أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحرالأحمر عن افتتاح المعرض في متميز بوسط المدينة بشارع الإذاعة أمام الإدارة الزراعية، مؤكدًا أهمية الرقابة والمتابعة يومية، للتأكد من بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 3 معارض أهلا رمضان بمدن رأس غارب والغردقة والقصير لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.