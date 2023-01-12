حملات مكثفة لمراقبة الأسعار بالغردقة.. غرامة عدم الإعلان 10 آلاف جنيه

أعلنت أجهزة مدينة الغردقة عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الغردقة تحرير محضر وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه على التجار الذين لم يعلنوا عن الأسعار لجميع السلع المعروضة، وتشكيل لجنة للمرور على المحلات التجارية والمطاعم والمخابز لضبط المخالفين وذلك تحت إشراف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

حملات مكثفة لضبط الأسعار بالغردقة

وشهدت مدينة الغردقة حملات مكثفة على معارض السلع الغذائية برئاسة المقدم أحمد سمير عضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحرالأحمر، وبالاشتراك مع الرقابة التجارية بمديرية التموين برئاسة أحمد الدقاق للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة والرقابة على أسعار السلع وعدم المغالاة في الأسعار ومحاربة الغلاء.

لجنة متابعة الأسواق

ومن جانبه شكل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجنة متابعة الأسواق بالاشتراك مديرية التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية بالمحافظة للمرور على منافذ بيع السلع والمعارض بمدينة الغردقة للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال وضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.