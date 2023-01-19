أسعار السكر والزيت والأرز والفول بمعارض «أهلا رمضان» وأماكنها في المنيا

افتتحت مديرية التموين بالتعاون مع الوحدات المحلية في المنيا، معارض «أهلا رمضان»، في عدة مراكز وقرى، تقدم السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بأسعار مخفضة لجميع فئات المواطنين، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الاحتكار والسيطرة على الأسعار.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وقال مسؤول بمديرية تموين محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع معارض «أهلا رمضان»، تقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، حيث يبلغ سعر كيلو السكر 17 جنيها، والأرز 17 جنيها، ولحوم حمراء بلدية 150 جنيها للكيلو، ودقيق الكوثر سعر الكيلو 17 جنيها، وسمن نباتي وزن 2 كيلو بسعر 83 جنيها.

زجاجة زيت رويال 41 جنيها

كما تشمل الأسعار، زجاجة زيت رويال 41 جنيها، وكيس مكرونة رويال 9 جنيهات، وفول مدمس 24 جنيها، فول مدشوش 27 جنيها، عدس 42 جنيها، وبرطمان صلصة 15 جنيها، وشاي 35 جنيها، وسمنة الهانم كيلو 47 جنيها.

وبالنسبة للمجمدات: لحوم مفرومة 65 جنيها، وكبدة إسكندراني 45 جنيها، وفرخة وزن 1100 جرام 65 جنيها، وأجنحة 35 جنيها، وراك 38 جنيها، وبرجر 30 جنيها، وكفتة 30 جنيها.

أماكن معارض «أهلا رمضان» في المنيا

وتقع معارض «أهلا رمضان»، في المنيا بمراكز ملوي، أبوقرقاص، بجنوب المحافظة، وسمالوط والعدوة في شمال المحافظة، كما تم افتتاح معارض «أهلا رمضان»، بعدة قرى منها: «بردنوها، حلوة، منبال، بمركز مطاي، دمشير، ونزلة حسين، وبني محمد سلطان، بمركز المنيا، طحا الأعمدة، والبيهو، بمركز سمالوط، صندفا، بنى على، شلقام، القيس، بمركز بني مزار».

ونشرت محافظة المنيا في وقت سابق أرقاما على صفحتها الرسمية، للإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، وهي غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني www.shkwa.eg، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، الواتس آب 01577779999.