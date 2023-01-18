اندلاع حريق في «مول» تجاري بسوهاج والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

نشب حريق هائل في أحد فروع سلاسل «السوبر ماركت» داخل «مول» تجاري بمنطقة «سيتي»، وامتدت النيران إلى الطابق الثاني من المبنى.

الإخطار الأمني

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد وروود بلاغ لقسم ثان سوهاج بنشوب حريق بمول تجاري بمنطقة سيتى التابعة لقسم ثان سوهاج، ووجود إصابات.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج ووحدة حماية مدنية، وسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وسيارتي إسعاف لنقل المصابين.

وبالانتقال تبين نشوب الحريق بالطابق الأول بـ«المول»، وامتداده للطابق الثاني، وجار السيطرة على الحريق وحصر الإصابات، وعمل كردون أمني حول المنطقة وتغيير اتجاه السيارات أمام موقع الحادث.