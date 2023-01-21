القوات الروسية تقصف منطقتين حدوديتين في «سومي» الأوكرانية بـ 27 قذيفة هاون

قصفت القوات الروسية، منطقتين حدوديتين في «سومي» الواقعة شمالي شرق أوكرانيا، بـ 27 قذيفة هاون، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «سومي» دميترو زيفيتسكي، عبر «فيس بوك»، إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، قالت خدمة تتبع الطائرات «فلايت رادار»، إن جسما طائرا مجهول الهوية جرى رصده في سماء جنوب أوكرانيا،، موضحة أن الجسم المجهول انطلق نحوي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو «02:30 ظهرا بتوقيت القاهرة»، في «نوفي بوج»، بـ«نيكولايف».

واتجه الجسم الطائر المجهول، نحو مقاطعة أوديسا، ثم اتجه نحو الحدود مع مولدوفا، فيما كان متوسط ​​سرعته يزيد قليلاً عن 200 كيلومتر في الساعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.