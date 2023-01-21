لطفي بوشناق لقناة القاهرة الإخبارية: سجلت أوبريت عن الواقع العربي

كشف المطرب التونسي لطفي بوشناق، عن أنه انتهى أخيرًا من تسجيل أوبريت عن الواقع العربي، مؤكدًا أن مدته تبلغ 15 دقيقة.

ووصف بوشناق، الموسيقار الراحل سيد مكاوي، بـ «الرائع»، معتبرًا أن رحلته معه لا توصف بكلمات أو عبارات، مؤكدًا أنه استفاد كثيرًا من هذه التجربة.

لطفي بوشناق: علاقتي بسيد مكاوي كانت علاقة أب وابنه

وتحدث «بوشناق» خلال حوار مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عن علاقته بالفنان الراحل سيد مكاوي، مشيرًا إلى أن علاقتهما كانت مثل علاقة أب بابنه، ووصفها بأنها مليئة بالحب والصدق والحميمية.

وأثنى بوشناق على الموسيقيين المصريين أمثال الموسيقار هاني شنودة، وصلاح الشرنوبي، وأحمد صدقي، معتبرًا أن تجاربه معهم أثرت في رؤيته الخاصة، وزادت من رصيده الفني وأفكاره، مشددا على فخره وسعادته بها.

الفنان يتحمل 50% من تأثير أعماله في المجتمع

وأكد المطرب التونسي أنه يسعى لاحترام الجمهور، وفي سبيل ذلك رسم طريقًا خاصا له في حياته، مشيرًا إلى أن المحافظة على هذا الخط ليست سهلة، بل هي المعادلة الأصعب التي يواجهها، معتبرًا أن الفنان يتحمل 50% من تأثير أعماله في المجتمع، مشددًا على ضرورة أن يتناول الفنان مواضيع أخرى في أغانيه بخلاف الحب والرومانسية، ضاربًا المثل بالقضايا التي تخص الشأن العربي والقضايا المشتركة ودعم قيم الحب والتسامح بين الشعوب العربية والتعبير عن الأحلام والطموحات.

بوشناق: حفل دار الأوبرا المصرية من بين الأفضل في مسيرتي

وأشار إلى عدم ممانعته في تقديم سيرته الذاتية في عمل فني سواء كان فيلم سينمائي أو مسلسل درامي، مؤكدًا أنه لا بد أن تكون لدى المخرج قناعة وفهم لقيمته وتاريخه، ولا يتعامل معه على أنه مشروع فني فقط.

وتحدث بوشناق عن أهم الحفلات الغنائية في حياته، لافتًا إلى أن منها مشاركته في حفل بدار الأوبرا المصرية بناء على دعوة رتيبة الحفني، وكذلك مشاركته في حفلات مهرجان قرطاج عامي 1978 و1979.