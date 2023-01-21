مزارع ينهي حياة سمسار لخلافهما بعد بيع أرض زراعية بسوهاج

نشب شجار بين سمسار وبائع أرض بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، نتج عنه مصرع السمسار، وإصابة البائع، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطار من مأمور مركز شرطة المراغة بسوهاج بوقوع مشاجرة ووجود متوفى ومصاب.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين كلا من طرف أول «سلطان. ع. ه. م» 37 عامً، سمسار، أصيب بنزيف في المخ.

وتوفى أثناء محاولة إسعافها، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة وبين طرف ثانٍ، «حسانين. م. ا. ح» 65 عامًا، مزارع مصاب بسحجات باليدين، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال والد الطرف الأول المدعو «عماد، ه» 64 عاما، اتهم الطرف الثاني بالتعدي على نجله بعصا شوم، لخلاف بينهما على ثمن قطعة أرض ملك للمتهم، باعها المجني عليه للمتهم، واختلفا على نسبة السمسرة التي أراد المجني عليه زيادتها عن المبلغ المتفق عليه.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتصل عقوبة القتل بقانون العقوبات أثناء الشجار حتى عشر سنوات، وفقا لحديث أحمد منصور المحامي لـ«الوطن».