نظر استئناف أحمد آدم على إلزامه دفع 300 ألف جنيه للتهرب الضريب اليوم

تستكمل محكمة مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أمير ناصف، وعضوية المستشارين أنور أبو ريه، وعمرو الأحمداوي، وأمانة سر محمد صبحي، بعد قليل، استئناف الفنان أحمد آدم، على إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

تهرب من دفع 300 ألف جنيه

وخلال وقت سابق، غرمت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، الفنان أحمد آدم مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه في قضية التهرب من الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

دفع مبلغ مستحق عن برنامج بني آدم شو

وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة العامة للفنان أحمد آدم، تهمة تهربه من تسديد مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه، مستحق للضرائب عن برنامج قدمه خلال وقت سابق يحمل اسم «بني آدم شو»، في عام 2013.

وانتهت النيابة العامة من التحقيقات مع الفنان أحمد آدم ووجهت له تهمة التهرب الضريبي وذلك حسب القانون الخاص بوزارة المالية.