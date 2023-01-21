تردد قنوات أون تايم سبورت 1 و2 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في إطار الجولة 14 من مباريات الدوري المصري، التي تبدأ في تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم السبت، إذ تعد تلك المباراة الأكثر شعبية في مصر، وتتسبب في امتلاء المقاهي وارتفاع الأصوات الخاصة بالمشجعين، ما يجعلهم يبحثون عن تردد قنوات أون تايم سبورت 1 و 2 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.

ونوضح من خلال التقرير التالي، تردد قنوات أون تايم سبورت 1 و 2 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، اليوم السبت، التي جاءت كما يلي:

تردد قنوات أون تايم سبورت 1 و 2 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري، وهي المسؤولة عن نقل مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت، وجاء تردد القنوات كالتالي:

تتردد قناة أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة الأرضية، من خلال ضبطها على التردد (التماثلي): UHF9 والتردد الأرضي (الرقمي): UHF32.

معلقين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم

ويهتم الراغبون في مشاهدة المباراة، بمعرفة معلقين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، حتى يستطيعوا مشاهدة المباراة بصوت المعلق الذي يرغبون به، وهم «أيمن الكاشف، مدحت شلبي، حاتم بطيشة، بلال علام».