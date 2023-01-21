معلومات عن معلقي مباراة الأهلي والزمالك.. بينهم مدحت شلبي وبلال علام

يسعى كلا من الأهلي والزمالك تحقيق الفوز في مباراة القمة المقرر عقدها غدًا على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً، للحصول على الـ3 نقاط لتحقيق الفوز.

تتميز كل قمة عن غيرها بالأجواء المختلفة، التي تختلف نكهتها بحسب المعلق الرياضي، وأداؤه الحماسي الذي يشعل المبارايات، و ويتحول بعضها إلى أيقونات يقترن بها أسماء اللاعبين فيما بعد، ومعلقي مباراة القمة هم مدحت شلبي وبلال علام وأيمن الكاشف، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عنهم.

مدحت شلبي

يعد مدحت شلبي واحد من أشهر المعلقين الرياضيين، الذين يضفون الأجواء الحماسية والفكاهية على المباراة، من خلال مجموعة من الإفيهات التي جعلت له طابع خاص به يميزه عن غيره من المعلقين، وأشهرها: «ملكيش حق يا عارضة»، «شيكا يا حراق يا مشطشط» وغيرها.

- مدحت شلبي من محافظة الشرقية وينتمي لأسرة بسيطة ويعمل والده في مجال التربية والتعليم.

- ولد في 22 نوفمبر في 1944.

- تخرج من كلية الشرطة وعمل بها لفترة طويلة قبل أن يتجه إلى التعليق الرياضي.

- كان لأعبًا محترفًا في كرة القدم ومارسها قبل الإنتقال إلى التعليق والعمل التفزيوني.

- تولى إدارة أحد النوادي التي لعب بها، إذ انتقل من التدريب في نادي الشرطة ثم ذهب لنادي الشمس.

- درس التدريب في أوروبا وحصل على دراسات دولية متقدمة بها.

بلال علام

من أشهر المعلقين الذين ارتبط اسمهم بشكل كبير بالمباريات، إذ علق على عدد من مبارايات الدوري السعودي، ومن المقرر أنه سيكون من ضمن المعلقين على القمة.

- بلال علام ولد في مدينة جدة السعودية.

- تخرج من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون.

- اتجه إلى التعليق الصوتي في عام 2007.

- أشهر المعلقين اللذين أثروا في حياته هم أحمد شوبير، عدنان حمد، علي سعيد الكعبي.

أيمن الكاشف

- ولد عام 1972 في محافظة المنيا.

- اتجه للتعليق عام 2000.

- اشتهر بـ«كان فين هواك من بدري يا حبيبي كان فين» الذي يعد واحد من أهم الإفيهات الرياضية التي يرددها في كل لقاء.

- شارك في التعليق الرياضي للعديد من مبارايات الدوري المصري.

- كان لاعبًا في نادي المنيا ولعب في النادي الأهلي لمدة 3 سنوات.