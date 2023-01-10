موعيد مباريات الأسبوع الـ13 بالدوري المصري.. الزمالك في مواجهة الاتحاد

تبدأ غدا الأربعاء، مباريات الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز، وذلك بداية من الساعة 2.45 عصرا، وحتى الـ9 مساء، انطلاقا من لقاء الداخلية والبنك الأهلي، ثم سموحة وطلائع الجيش، وبيراميدز وفيوتشر، الزمالك ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات هذا الأسبوع صراعا كرويا كبيرا بين الفرق؛ إذ تسعى كلا منها للحصول على 3 نقاط، لتحسين ترتيبه في جدول الدوري، خاصة أن الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره بعد الأداء الضعيف خلال الأسبوعين الماضين، والذي جعله في المركز الثالث برصيد 25 نقطة فقط، بفارق 5 نقاط عن منافسة التقليدي النادي الأهلي، الذي يحتل صدارة الدوري حتى الآن.

مباريات الأربعاء 11-1-2023

- الداخلية ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة 2:45 عصرا، على ستاد الشرطة.

- سموحة ضد طلائع الجيش: في تمام الساعة 2:45 عصرا، على ستاد الإسكندرية.

- بيراميدز ضد فيوتشر: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد السلام.

- الزمالك ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد الإسكندرية.

مباريات الخميس 12-1-2023

- غزل المحلة ضد إنبي: في تمام الساعة 5 مساءً، على أرض ستاد المحلة.

- الأهلي ضد المصري: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد السلام.

مباريات الجمعة 13-1-2023

- أسوان ضد حرس الحدود: في تمام الساعة 2:45 عصرا، على ستاد أسوان.

- فاركو ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة 5 مساءً.

- الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد الإسماعيلية.