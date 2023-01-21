كاتبة سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: الدين العام في أمريكا وصل 31.4 تريليون دولار

حالة من التوتر تسيطر على الإدارة الأمريكية، بعد إعلان وزيرة الخزانة جانيت يلين، وصول الحد الأقصى لسقف الدين العام لمستوى قياسي، وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى، إذ ذكرت الكاتبة السياسية ورئيس تحرير موقع «البيت الأبيض بالعربية» مرح البقاعي، أن الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، أحد الأسباب الرئيسية وراء بلوغ الدين العام الأمريكي إلى هذا المستوى المرعب.

الحكومة الأمريكية تقترض عندما يكون حجم الإنفاق أعلى من الواردات

وأضافت «البقاعي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر آثار مخاوف التخلف عن سداد الديون وسط ترقب لقرار الكونجرس، موضحًا أن الحكومة الأمريكية تقترض عندما يكون حجم الإنفاق أعلى من الواردات، فتضطر إلى الاقتراض سواءً من مؤسسات الدولة المصرفية والمالية ولا سيما السندات الفيدرالية، أو الاقتراض الخارجي.

وأكدت المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن حجم الدين في أمريكا وصل 31.4 تريليون دولار، مشيرة إلى أن تقرير نشره موقع «ذا هول» كشف عن أن كل مولود في أمريكا يُولد ومعه دين قيمته 150 ألف دولار عليه تسديده، موضحًا أن الواقع السياسي هو الذي يؤثر على القرار في أمريكا.

الجمهوريين يرون أنه لا يمكن كتابة «شيكات على بياض» لأوكرانيا

وتابعت رئيس تحرير موقع «البيت الأبيض بالعربية»: «الجمهوريون يرون أن إدارة الرئيس جو بايدن (الديمقراطي) هي المسؤولة عن حجم الدين بسبب الإنفاق الكبير وتقديم الدعم لأوكرانيا»، منوهة بأن الحزبين يتفقان على دعم «كييف»، إلّا أن الجمهوريين يرون أنه لا يمكن كتابة «شيكات على بياض» لأوكرانيا.