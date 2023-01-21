معلومات عن تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات.. اعرف السعر والشروط

تعد تأشيرة سياحة الإمارات لمدة 5 سنوات، من أبرز أنواع التأشيرات والإقامات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا أهمها، فهي السبيل والخيار الأول لكل من يرغب بزيارة الدولة لفترة طويلة لاستكشاف أشهر وأهم الأماكن السياحية هناك.

ولاستخراج تأشيرة 5 سنوات لدولة الإمارات، يجب توفير وتحقيق كل المتطلبات التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتشمل:

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر برصيد 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية

- تأمين صحي.

- صورة من جواز السفر.

- صورة شخصية ملونة.

أما خطوات الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لدولة الإمارات، فتتمثل في:

- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الرسمي.

- النقر على خيار القنوات الذكية.

- تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي.

- تحديد الخدمة من خلال لوحة التحكم

الإدارة «الإمارة».

الخدمة الرئيسية «التأشيرة»

الخدمة «عدة سفرات»

الخدمة الفرعية «تاشيرة الإمارات السياحية 5 سنوات لكل الجنسيات»

نوع الإجراء «إصدار لمجموعة عائلية»

تعبئة البيانات المطلوبة

بيانات الطلب، والمرفقات، المسودات المرتبطة، مراجعة الطلب، والرسوم.

ويجري تغريم كل من يتجاوز مدة تأشيرة الإمارات السياحية 5 سنوات دون تجديدها خلال الفترة المسموحة بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، بغرامة قدرها 100 درهم إماراتي عن كل يوم تأخير، بحيث يجري احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق.