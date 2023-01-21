تحرير 79 محضر تمويني وضبط نصف طن أرز و780 قرص غلة محظور بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وغيرها، للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة، والإعلان عن الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت فى بيان اليوم، إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق ومواجهة كل صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

تحرير 79 مخالفة تموينية

وأوضح محافظ أسيوط، إنه جرى تحرير 79 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تم شنتها الأجهزة التنفيذية والرقابية بمراكز البداري وساحل سليم والغنايم وصدفا، في إطار جهود مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، ورؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين وفرض الانضباط، والقضاء على جميع صور التلاعب.

ضبط 780 قرص غلة محظور تداولة

وأضاف المحافظ، أنه تم ضبط ومصادرة الكميات والسلع المضبوطة والتحفظ عليها من بينها ضبط 3 علب أقراص غلة بإجمالي 780 قرص، يحظر تداوله وبيعه فى المحلات و12 كيلو عسل غير صالح للاستخدام الآدمي، وكمية حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونصف طن أرز قبل بيعها بأعلى من السعر، فضلاً عن بعض الأجبان والسمن والزيت.

كان محافظ أسيوط، أعلن في وقت سابق، تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.