تراجع أسعار الدواجن 10جنيهات اليوم في المحافظات.. كيلو الفراخ بـ 57 جنيها

شهدت أسعار الدواجن اليوم، تراجعا ملحوظا خاصة في أسعار الفراخ البيضاء بواقع 10 جنيهات لكل كيلو عن آخر تداول منذ أسبوعين، والفراخ البلدي 5 جنيهات، وكذلك في أسعار البط المسكوفي، والبط المولار، والفراخ الساسو، والبط السوداني، والأرانب وأسعار البانيه، وذلك خلال عمليات البيع والشراء التي شهدتها عمليات البيع والشراء بالأسواق الحرة والمتاجر في شتي محافظات مصر.

أسعار الدواجن اليوم في المحافظات

قال الدكتور يحي زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، في تصريح خاص «الوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا جيدا في أسعار البط المولار، والفراخ الساسو، والفراخ الأمهات، والفراخ البيضاء، والبانية، حيث جاءت أسعارها اليوم السبت كالتالي:

أسعار الدواجن والرومي والبط اليوم في المحافظات

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 55 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 57 جنيهاً.

سعر كيلو الرومي بـ 75 جنيهاً.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 67 جنيهاً.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 60 جنيهاً.

سعر كيلو الفيلية للرومي 155 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البلدي 71 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الساسو 68 جنيهاً.

سعر كيلو الأرانب 65 جنيهاً.

سعر جوز الحمام 65 جنيهاً.

سعر البط المسكوفي 65 جنيهاً.

سعر كيلو البط المولار بـ 55 جنيهاً.

سعر كيلو البانيه للفراخ 115 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الفيومي 66 جنيهاً.

سعر الأجنحة للفراخ 35 جنيهاً.

سعر كيلو البط السوداني 65 جنيهاً.

سعر كيلو الوراك 66 جنيهاً.

توقعات بتراجع في أسعار الدواجن

وأوضح «زكريا»، أن تراجع بعض أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحافظات، مثل الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، وأنواع من الطيور، يعود بالنفع علي قطاع المستهلكين في محافظات مصر، موضحا أن الدواجن ستشهد تراجعا جيدا خلال الأيام المقبلة، بعد انخفاض أسعار الأعلاف جراء عمليات الإفراج الجمركي من قبل الحكومة للأعلاف والذرة الصفراء.