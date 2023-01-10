أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم.. كيلو الدواجن يبدأ من 50 جنيها

شهدت أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن بسندنهور، اليوم في القليوبية، استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 55 إلى 56 جنيهًا، وسط إقبال متوسط من المواطنين للتداول في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، وهي كالتالي:

كالتالي :

لحم الفراخ البيضاء الكيلو من 55 إلى 56 جنيهًا

الفراخ الساسو سعر الكيلو من 62 إلى 63 جنيهًا.

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 68 إلى 70 جنيها.

الفراخ الأمهات أبيض الكيلو من 50 إلى 51 جنيها.

أسعار الكتاكيت

وجاءت أسعار الكتاكيت كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم من 15.25 إلى 15.50 جنيه.

كتكوت ساسو عمر يوم من 11.25 إلى 11.50 جنيه.

كتكوت بلدي حر عمر يوم من 5.50 إلى 6 جنيهات.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 8.50 إلى 9 جنيهات.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 17.50 إلى 18 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد عمر يوم من 16.50 إلى 17 جنيها.

أسعار البط

أما أسعار البط بأنواعه، فشهد استقرارًا وثباتا في السعر، وجاءت كالتالي:

فرنساوي الكيلو 24 إلى 24.50 جنيه.

بط مسكوفي الكيلو 47 إلى 47.25 جنيه.

بط مولارد الكيلو 31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية ع أسعار الكتكوت الرومي، وهي كالتالي:

سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم 16.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم 16.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي برونز ي 500 جرام 45 يوما 44 جنيهًا.

سعر سمان أبيض عمر يوم 2.75 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم 2.25 جنيه بانخفاض في السعر 25 قرشا.

كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوم 5.50 جنيه بانخفاض 50 قرشًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لأسعار البيض فجاءت كالتالي:

بيض أحمر، طبق 30 بيضة سعره 82 جنيهًا

بيض أبيض، طبق 30 بيضة، سعره 79 جنيهًا.

بيض بلدي، طبق 30 بيضة، سعره 90 جنيهًا.