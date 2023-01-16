أسعار أعلاف الدواجن والماشية اليوم بالمحافظات.. تراجع 250 جنيها للطن

قال الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا بقيمة 250 جنيهاً لكل طن لبعض الأصناف، وذلك وفقا لما تم تداوله في الأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات

وأشار عضو الجمعية لـ«الوطن» إلى أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات شهدت تراجع جيدا ما يصب في مصلحة المستهلكين، إذ سجلت الآتي:

- طن علف الماشية الحلابة 11 ألفا و600 جنيه، بتراجع بلغ 150 جنيهاً.

- طن أعلاف البط يبدأ من 18 ألفا و800 جنيه حتى 19 ألفا و550 جنيهاً، بتراجع 100 جنيه.

- طن مخلفات الصويا 11 ألفا و800 جنيه، بتراجع 200 جنيه.

- طن كسب الصويا بروتين 44% بـ26 ألفا و650 جنيهاً، بتراجع 250 جنيهاً.

- طن بروتين 23% من نوع التسمين 20 ألفا و450 جنيهاً، بتراجع 200 جنيه.

- بذور الصويا فول فات 28 ألفا و600 جنيه للطن والمستورد، و28 ألفا و400 جنيه للمنتج المحلي، بتراجع 100 جنيهاً.

- طن بروتين 45% بـ22 ألفا و700 جنيه، بتراجع 250 جنيهاً.

- طن بروتين 46% بـ 27 ألفا و900 جنيه.

- طن بروتين 19% بـ20 ألفا و250 جنيهاً، بتراجع 250 جنيهاً.

- سعر طن بروتين 21% بـ20 ألفا و250جنيهاً، بتراجع 100جنيه.

تراجع أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات

وأوضح «يحيى»، أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا يصب في مصلحة المستهلكين، وسجلت الآتي:

- طن الجيلوتين المستورد 45 ألفا و750 جنيهاً، بتراجع 200 جنيه.

- طن الجيلوتين المحلي بـ45 ألفا و450 جنيهاً، بتراجع 150جنيهاً.

- سعر طن الأعلاف للماشية بغرض التسمين بواقع 20 ألف جنيه، بتراجع 100 جنيه.

- سعر طن بروتين 46% بغرض التسمين 22 ألفا و100جنيه.

- سعر طن قشر الفول الصويا 8500 جنيه لكل طن.

- سعر طن الردة الأمريكية 17 ألفا و600 جنيه لكل طن.

- سعر الردة المحلي 9 آلاف و400 جنيه لكل طن.

- سعر حمل التبن 400 جنيه.

- سعر الجلوتوفيد 10 آلاف و200 جنيه، بتراجع 150 جنيهاً لكل طن.