تهديد بقنبلة يجبر طائرة روسية متجهة إلى الهند على الهبوط في أوزبكستان

أعلن مسؤول بوزارة الطيران المدني الهندية، اليوم السبت، أنه جرى توجيه طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الروسية «آزور إير» كانت متجهة من موسكو إلى الهند، جوا إلى أوزبكستان، بسبب تهديد بوجود قنبلة، وقال المسؤول الهندي إن «الرحلة AZV2463 أعيد توجيهها إلى أوزبكستان بعد أن تعرضت للتهديد بالتفجير».

وأشار المسؤول إلى وجود نحو 240 راكبا على متن الطائرة الروسية، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وتعد المرة الثانية التي يحصل حدث كهذا، ففي التاسع من يناير الماضي، هبطت طائرة ركاب روسية تابعة لنفس الشركة «آزور إير»، وكانت متجهة إلى موسكو وعلى متنها 244 راكبًا من بينهم طاقم الطائرة، اضطراريا في ولاية غوجارات الهندية، بسبب تقرير كاذب بوجود قنبلة على متنها، بحسب قناة «سكاي نيوز».

واضطر ركاب الطائرة لقضاء الليل في قاعدة «جامناجار» الجوية في غوجارات، بينما كانت السلطات الأمنية الهندية تتفقد الطائرة.

ومع ذلك، لم يتم العثور على متفجرات أو مواد مشبوهة خلال ساعات التفتيش العديدة للطائرة.