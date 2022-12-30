هبوط اضطراري لطائرة روسية بسبب احتراق جهاز محمول لأحد الركاب

طلبت طائرة روسية متجهة من مدينة خاباروفسك إلى بيتروبافلوفسك وكامتشاتسكي من برج المراقبة السماح لها بالهبوط اضطراريا في مطار يوجنو ساخالينسك بسبب احتراق أحد الأجهزة وانتشار الدخان، بحسب قناة «روسيا اليوم».

اشتعال جهاز محمول

واضطرت الطائرة بعد انتشار الدخان في مقصورة الطائرة بعد اشتعال أحد الأجهزة المحمولة لدى أحد الركاب، إلى الهبوط الاضطراري في أقرب مطار، وقد تم نقل الركاب الآن إلى مطار يوجنو ساخالينسك.

موعد الرحلة

ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى العاصمة كامتشاتكا في الساعة الخامسة مساء، التاسعة صباحا بتوقيت موسكو، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.