مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وجرار زراعي بالمنوفية

لقي مسن مصرعه، وأصيب شخص آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث الطريق الزراعي في المنوفية

وتبين أن الحادث وقع بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية، ما أسفر عن وفاة «ع.ج»، مقيم في قرية أجهور الرمل، وإصابة «م.ف»، سائق السيارة الملاكي، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى مستشفي قويسنا، وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بدائرة المركز.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث شبين الكوم

وعلى صعيد آخر، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية منشأة عصام التابعة لمركز شبين الكوم في المنوفيه، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.