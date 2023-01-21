مصرية تهزم الإعاقة البصرية بـ«القوس والسهم».. «الطموح ملوش سقف»

قالت منة عصام، أول لاعبة من أصحاب القدرات الخاصة تمارس لعبة القوس والسهم وحصلت على بطولات فيها، إنها كانت ستلعب الفروسية، لكن لعبة القوس والسهم أعجبتها، وتواصلت مع الكابتن، ووعدها بأنها ستتطور في اللعبة خلال سنة إذا انتظمت في التمرين.

اللعبة تعلم الصبر والتركيز والهدوء

وأضافت أول لاعبة من أصحاب القدرات الخاصة تمارس لعبة القوس والسهم خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ودينا شرف، أنّ هذه اللعبة تعلم الصبر والتركيز والهدوء: «بعد شهر عرفت مسكة القوس بيبقى شكلها إزاي وأصوب السهم بالطريقة السليمة، وبقيت أجيب الهدف المطلوب، بقيت أبعد بالمسافة، بدأت بـ5 متر، ودلوقتي بلعب على 18 متر».

ضبط الموقع على الهدف مرة واحدة

وتابعت أول لاعبة من أصحاب القدرات الخاصة تمارس لعبة القوس والسهم، «في بدايتي كنت بشوف الهدف فين وأعد خطواتي وأبدأ في تلمس اللوحة والهدف، وبعد كده برجع لمكان التصويب، الكابتن بيظبط لي الموقع على الهدف مرة واحدة، وأنا أبدأ في وضع السهم والتنشين لإصابة الهدف»، لافتةً في الوقت ذاته إلى أنّها تطمح إلى تعلم الفروسية بالتوازي مع احتراف القوس والسهم.

وأكدت أول لاعبة من أصحاب القدرات الخاصة تمارس لعبة القوس والسهم، أن اللعبة صعبة، لكن الحب والإصرار يجعل الأمور أسهل دوما: «لو اتعاملنا مع الحاجة بقلبنا هناخد كل اللي عندها، سواء جماد أو حيوان أو إنسان»، مشيرة إلى أنها استغرقت فترة زمنية طويلة حتى تجيد الضرب والنشان، وبالتالي فإنها كل يوم تتعلم شيئا جديدا.