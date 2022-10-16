«القوى العاملة» توفر فرص عمل لذوي القدرات الخاصة.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت إدارة التشغيل بالداخل، بوزارة القوى العاملة عن توفير 100 فرصة عمل، لذوى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهرياً، بشركة كونسينتركس العالمية في مجال خدمة العملاء، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أن فرص العمل المتاحة تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري لاستيفاء نسبة 5 % من العاملين بها من ذوي القدرات الخاصة، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالي في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى القدرات.

شروط التقديم للوظيفة

وأوضح البيان أن التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالداخل، بالدور الرابع بديوان عام الوزارة، في عنوانها الكائن بـ 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة، ولفت إلى أنه يشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالى مناسب، وإجادة اللغة الانجليزية من مستوى جيد إلى ممتاز، والسن حتى 40 عام، وشهادة التأهيل الاجتماعي للعمل في وظيفة خدمة عملاء كتابية، وتوفير تأمين صحي واجتماعي، ووسائل انتقالات من أقرب نقطة تجمع.