«البحوث الإسلامية» يوجّه قوافل دعوية للإسماعيلية والبحيرة

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، قافلتين توعويتين إلى محافظة الإسماعيلية، ومنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ضمن خطة المجمع للتواجد في مختلف محافظات الجمهورية، للتواصل مع المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.

تأكيد قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد: إن تلك القوافل تأتي لتأكيد قيم المواطنة، وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

أضاف «عيَّاد»، أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادرٍ على البناء والتنمية وتحمُّل المسؤولية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد مجموعة من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة.

الوعي المجتمعي

فيما أوضح الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن القوافل التي يطلقها المجمع، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري؛ من خلال التركيز على استعادة الوعي المجتمعي، والتأكيد على ضرورة تحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية، وتنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن.

وأشار إلى أن هذه القوافل المهمة، تأتي تلبية لحاجة أفراد المجتمع على اختلاف اهتماماتهم لضبط بعض المفاهيم التي يتعرضون لها وترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياتهم وحياة أفراد أسرتهم، بل ويترتب عليها في كثير من الأحيان علاقتهم ببعضهم وعلاقتهم بغيرهم في هذا المجتمع الذي يعيشون فيه.