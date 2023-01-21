التحقيق مع عامل متهم بقتل ابنته وطعن زوجته بالشرقية بسبب «مصروف المنزل»

تباشر النيابة العامة بفاقوس التحقيق مع عامل قتل ابنته وأصاب زوجته بعدة طعنات، خلال مشاجرة بينه والأخيرة بسبب مصروفات المنزل، وأثناء تدخل الأولى للدفاع عن والدتها قتلها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

مقتل فتاة وطعن والدتها في فاقوس

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا من أهالي قرية أم عجرم التابعة لدائرة المركز، يفيد مقتل كريمة عبدالهادي رياض عبد الهادي، 14 عاما، إثر إصابتها بطعنات نافذة بأنحاء جسدها، وإصابة والدتها دعاء حميد سالم أحمد، 38 سنة، عاملة، بـ30 طعنة في القلب والرئة والظهر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عبدالهادي رياض عبدالهادي، 35 سنة، عامل، وزوج المصابة ووالد القتيلة.

خلافات حول مصروف المنزل

وتبين من تحريات الشرطة وقوع خلافات بين المتهم وزوجته بسبب مصروف المنزل وهدم إنفاقه عليها، وزواجه من امرأة أخرى، وقضاء معظم وقته لدى الزوجة الثانية، إضافة لخلافات أخرى بسبب زيارة زوجته لابنتها من زوجها الأول، كما تبين أن المتهم كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا وخرج من السجن بعد قضائه 10 سنوات فترة عقوبة.

وبحسب التحريات، وقعت بينه وبين زوجته مشاجرة في يوم الواقعة، وحاولت الابنة التدخل للدفاع عن والدتها، فطعنهما ما أدى إلى وفاة الابنة وإصابة الزوجة.

وتم نقل الزوجة إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتحويل الابنة القتيلة من مستشفى فاقوس إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.

ومن جانبها، قالت المحامية منى عبد السلام، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرة إلى أن جريمة مقتل الفتاة اقترنت بطعن والدتها.