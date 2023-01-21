تفاصيل استعدادات تأمين مباراة الأهلي والزمالك: الشماريخ ممنوعة (فيديو)

قال العقيد محمود القاضي مسؤول عمليات المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، إنّ الاستعداد لتأمين المباراة لا ينقطع، نظرا لأنها كلاسيكية من كلاسيكيات الكرة المصرية، لافتًا إلى إجراء بروفة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا أمس، لوضع الرتوش النهائية قبل القمة، فضلا عن إجراء بروفة اليوم، استعدادا للمباراة.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن فتح البوابات سيبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة حتى الثامنة، دون وجود أي إجراءات استثنائية، ممنوع اصطحاب الشعلات الحرارية (الشماريخ)، وأي مواد غذائية من أكل وشرب بها معلبات مغلقة، وممنوع اصطحاب السجائر الولّاعات ومشتقاتها، وعدم وجود أي مواد دعائية أو مادة مسيئة خارج السياق.

اجتماعات لأكثر من 10 أيام بحضور مسؤولي الناديين والمسؤولين عن التنظيم

وأضاف مسؤول عمليات المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك: «كان هناك اجتماعات لأكثر من 10 أيام بحضور المسؤولين في الناديين والمسؤولين عن التنظيم، وتم الانتهاء من كل التجهيزات، ونحن جاهزون لاستقبال الجماهير اليوم، ونتمنى المباراة عرسا كرويا يليق بالفريقين».

وتابع: «نادي الزمالك مخصص له الدرجة التالتة يمين بواقع 3 آلاف تذكرة وسيدخل الجمهور من باب النصر ومنه إلى المدرج مباشرة، أما جمهور فإن هناك 3 آلاف تذكرة مخصصة لها، حيث سيدخلون مدرج التالتة شمال، وسيدخلون من باب صلاح سالم ومنه مباشرة إلى المدرج».

الإعلاميين والصحفيين مخصص لهم 70 مكان من خلال كشف معتمد

وأكد مسئول عمليات المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك على أن الإعلاميين والصحفيين مخصص لهم 70 مكان من خلال كشف معتمد وسيدخلون بموجب الكارنيه، وذلك من باب آل رشدان، وسيتوجهون إلى المدرج الخاص بالصحفيين والغعلاميين بالدرجة الثانية، وهناك 40 مصور فوتوغرافي مصرح لهم بالتواجد داخل الملعب، مشيرًا إلى أن المقصورة الرئيسية سيكون مخصصا لها 25 كرسي لمجلس إدارة نادي الأهلي و25 كرسي للأهلي و25 لاتحاد الكرة و25 لـ لجنة الأندية بإجمالي 100 مكان، وذلك من خاال كشوفات معتمدة والدخول بتحقيق الشخصية الخاص بهم.