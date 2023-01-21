توقيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

لطالما كانت مباراة قطبي الكرة المصرية، الأكثر شعبية، إذ ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في مصر، ما يجعلهم يبحثون عن توقيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم، والقنوات الناقلة لها، حتى يتمكنوا من مشاهدتها.

وتوضح «الوطن» توقيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم، والقنوات الناقلة لها والترددات الخاصة بها.

توقيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، توقيت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، التي تنطلق مساء اليوم السبت، الساعة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة، والساعة 10:30 مساء بتوقيت دبي وأبوظبي، والساعة 7:30 مساء بتوقيت تونس.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويهتم متابعو كرة القدم والدوري المصري، بالبحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم، إذ تحرص مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على بث جميع مباريات الدوري المصري، وجاءت ترددات قنواتها كالتالي:

تتردد قناة أون تايم سبورتس

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

ويسعى الزمالك من خلال مباراة اليوم، إلى حصد الثلات نقاط، للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، بعد الابتعاد عن صدارة الدوري، وأيضا تعويض جماهيره عن الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة.