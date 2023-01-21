جامعة القاهرة تنعى اثنين من علمائها البارزين في الطب والهندسة الوراثية

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد محمد علي الشرقاوي رئيس قسم الوراثة السابق بكلية الزراعة، وقال في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى جامعة القاهرة، الدكتور أحمد محمد علي الشرقاوي رئيس قسم الوراثة السابق بكلية الزراعة».

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة كلية الزراعة وأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

أكاديمية البحث العلمي تنعى الدكتور أحمد الشرقاوي

ونعى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ الهندسة الوراثية الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وأعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في بيان، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له وذويه وزملائه وتلاميذه، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف «صقر»: «فقد مجتمع البحث العلمي في مصر والوطن العربي والعالم، أحد رواد علم الهندسة الوراثية الزراعية، الذي وهب حياته لخدمة البحث العلمي، وقد حصل الدكتور أحمد الشرقاوي على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية، وكان له منهج علمي متميز في مجاله».

وقد تدرج الدكتور أحمد الشرقاوي، في العمل الأكاديمي، إلى أن وصل لدرجة أستاذ للوراثة بالكلية، كما شغل عضوية الجمعية المصرية للوراثة، وعضوية الجمعية الأمريكية لعلوم الوراثة، وعضوية اللجان الدائمة للوراثة للأساتذة والأساتذة المساعدين عدة سنوات، وحصل على جائزة الدولة التقديرية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ونفذ العديد من المشاريع البحثية، وله العديد من المؤلفات العلمية، وأكثر من 27 بحثا منشورا في كبرى المجلات العلمية المحلية والدولية.

جامعة القاهرة تنعى الدكتور راضي سعد

ونعى رئيس جامعة القاهرة، الدكتور راضي سعد أستاذ الجراحة بقصر العيني ورئيس قسم الجراحة السابق ورائد جراحات الجهاز الهضمي بالوطن العربي، معربا عن عن تعازيه لأسرة كلية طب قصر العيني وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.