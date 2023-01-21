هل يتسبب التنمر الإلكتروني في الحبس ودفع غرامة؟.. قانوني يجيب

يتساءل العديد من المواطنين، حول عقوبة التنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهل هو جريمة تضع فاعلها تحت طائلة القانون؟، إذ يسيء البعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويتنمرون على بعض الأشخاص ويسببون لهم الشعور بالإهانة والإحراج، ما يجعلهم يقعون تحت طائلة القانون، حتى لو كان ذلك مجرد رسالة تحتوي على كلمة واحدة تؤثر بالسلب على شخص.

عقوبة التنمر الإلكتروني

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، كيفية تصدي القانون لجرائم التنمر الإلكتروني، حسبما أوضح ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إذ قال إنّ التنمر الإلكتروني هو سلوك عدواني، وجرمه القانون وحدد له عقوبة تصل للحبس وغرامة مالية كبيرة، وذلك لكل من يلحق الأذي بآخر عن طريق مواقع التواصل، سواء بصورة أو منشور أو من خلال التعليقات.

وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ القانون حدد في مادته «309 مكرر ب»، أنه يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين.

غرامة 100 ألف جنيه

وأشار المحامي إلى أنّ القانون، شدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكب الجريمة، شخصان أو أكثر، أو حال كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو كان خادمًا لدى الجاني، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة على المتهم في حديها الأدنى والأقصى.