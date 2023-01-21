«الداخلية» تنظم نهائي المسابقات الرياضية لمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، نهائي المسابقات الرياضية على مستوى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، بحضور وفد من الحقوقيين والكرويين والإعلاميين، وجرى تسليم الكؤوس والميداليات والجوائز للفائزين من النزلاء، كما قام الوفد بجولة داخل مباني مركز الإصلاح والتأهيل وأبرزها (الزيارة الخارجية وقاعة الزيارة، المخبز والمطبخ، مبنى التأهيل والتعليم الفني، المركز الطبي، ومنطقة الزراعات والصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني).

تقديم الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني ولتحقيق أكثر قدر من الاستقرار النفسي لهم.. تزامناً مع الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2023.

وتحرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كل الدعم لهم بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.