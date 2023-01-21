ضبط شقيقين متهمين بسرقة إطارات السيارات بالجيزة.. أحدهما هارب من أحكام بالحبس 110 سنوات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات وجنوط السيارات من الطريق العام بإستخدام سيارة ملك (شقيقه "مطلوب التنفيذ عليه بالحبس بمدد بلغت أكثر من 110 سنة فى 70 حكم قضائى فى قضايا شيكات").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب نشاطهما الإجرامى.. وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بإرتكابه عدد 4 وقائع سرقات جنوط سيارات بنطاق مديريتى أمن "الجيزة، القاهرة" وبإرشاده تم ضبط (عدد 8 إطارات بجنوطها - بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.