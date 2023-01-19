تفاصيل مقتل شهيد لقمة العيش في القليوبية على يد عصابة سرقة الموبايل

مع نسمات الصباح الأولى، يغادر الشاب الثلاثيني محمود، منزله متوجها إلى عمله، حيث الكسب الحلال، بعد أن ترك أسرته في الدقهلية وحضر للإقامة في القليوبية، بحثا عن لقمة عيش في مصنع مواد غذائية، وخلال رحلة ذهاب «محمود»، إلى عمله أوقفته عصابة مكونة من 4 أفراد كانوا يستلقون دراجة نارية واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا حافظة نقوده وهاتفه المحمول وتركوه جثة هامدة وفروا هاربين.

قتل شاب وسرقته

بعد يومين من العثور على جثمان «محمود» الملقب بـ«شهيد لقمة العيش»، تمكنت المباحث من القبض على أفراد العصابة وبمواجهتهم تبين أنهم نفذوا جريمة قتل الشاب طمعًا في سرقة أمواله ومتعلقاته الشخصية عندما قاومهم، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، كشف عن تفاصيل القبض على المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري خرطوش وعدد من الطلقات.

حبس المتهمين بقتل شاب في القليوبية

وخضع المتهمون، صباح اليوم، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، التي نسبت إليهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال المتهمون إنهم اتفقوا على سرقات المارة بالإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية في جرائمهم لإرهاب الضحايا، وخلال تنفيذ آخر واقعة اعترضوا الشاب «محمود»، عرفوا لاحقًا اسمه بعد القبض عليهم خلال سرقته، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.

عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل للإعدام وأن جريمة قتل شاب القليوبية يطبق عليها الظرف المشدد لاقتران جريمة القتل بجريمة أخرى وهي السرقة بالإكراه.

وأضاف «عبد العظيم»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها»