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البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لنحو 22%

كتب:

محمد الدعدع
12:13 م | السبت 21 يناير 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

وضع البنك المركزي المصري، أسعار فائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة» تقترب من 22% تقريباً، أجل «عام»، بعد زيادتها من 21.5% الأسبوع الماضي.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه

وطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية 43.5 مليار جنيه، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، عبر أجلين، الأول 6 أشهر بقيمة 20.5 مليار جنيه، والثاني أذون لمدة عام بقيمة 23 مليار جنيه.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات اكتتاب بلغت 352 طلبا على أذون الخزانة أجل 6 أشهر، و348 طلباً على أذون الخزانة أجل عام، وطلبت عائدا بنسبة 22.4% للأولى، و22.89% للثانية.

وافق البنك المركزي المصري، على قبول 181 طلبا على أذون الخزانة أجل 6 أشهر بعائد 21.3%، ووافق على قبول 259 طلباً من طلبات الاكتتاب على أذون الخزانة أجل عام، بعائد 21.84%.

يذكر أن البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، كان قد قرر نهاية ديسمبر الماضي، رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة أساس، ليصبحا 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.

وطرحت عدة بنوك شهادات مرتفعة العائد 22.5% و25% لمدة عام وعام ونصف، شملت: الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والأهلي المتحد وقطر الوطني.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.