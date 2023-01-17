3 مزايا توفرها أذون الخزانة لأصحاب المدخرات.. البديل المناسب لشهادات الـ25%

مع إعلان بنكي الأهلي ومصر، قرب وقف الشهادات الإدخار ذات العائد 25%، بعدما حققت الهدف المرجو منها، وهو جمع السيولة الفائضة من الأسواق، تتجه أنظار أصحاب المدخرات، للبحث عن البدائل التي يمكن من خلالها تحقيق عائد مناسب يكون قريبا من عائد الشهادات.

وقف شهادات الأهلي ومصر ذات العائد 25%

وفي بيانين منفصلين أمس، أعلن البنكان الحكوميين، اعتزامهما وقف الشهادات قريبا، وبحد آخر خلال آخر الشهر الجاري، حيث قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن شهادة «طلعت حرب» ذات العائد السنوي 25%،؜ حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقفها في غضون أيام.

كما أعلن البنك الأهلي المصري، حصيلة بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد، اقتربت من 200 مليار جنيه، وإنه يدرس إيقاف إتاحة الشهادة خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية الشهر الجاري، موضحا أن 60%؜ من عمليات شراء هذه الشهادة تمت عبر القنوات البديلة.

تأتي أذون الخزانة على رأس الأوعية الادخارية المنافسة الأنسب لأصحاب المدخرات الباحثين عن عائد معقول يقترب من الشهادات الادخارية المقرر وقفها في نهاية الشهر، نظرا لما تحمله من مزايا، خاصة بعدما ارتفعت نسبة العائد عليها في الأيام القليلة الماضية.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل ذات آجال 3، 6، 9 شهور وعام ارتفعت إلى 20.52% للأذون ذات الأجل 91 يوما، وسعر الفائدة على أذون الـ6 أشهر ارتفع ليصل 21.03% وبينما سجلت الفائدة على أذون الخزانة ذات أجل الـ9 أشهر سجل 21.48%، والأذون لأجل عام نحو 21.52%.

أبرز مزايا أذون الخزانة

على رأس المزايا التي تقدمها أذون الخزانة مقارنة بالشهادات، ميزة المرونة وسرعة التسييل (تحويلها إلى نقود)، حيث يمكن بيعها في السوق الثانوية في أي وقت من تاريخ الشراء، ولا يمكن التقيد بمدة 6 أشهر مثلما هي الحال بالنسبة لشهادات البنوك.

كما أن العائد على الأذون يتم سداده فوريا بمجرد إتمام عملية الشراء، ما يعني أن أصحاب المدخرات يمكنهم استلام إجمالي العائد خلال 24 ساعة، لكن عملية الشراء لا يمكن أن يقل حدها الأدنى عن 25 ألف جنيه.