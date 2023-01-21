افتتاح مصنع خشب كونتر في قنا بتكلفة 7 ملايين دولار.. يوفر 150 فرصة عمل

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مصنعا لتصنيع الألواح الكونتر ومشتقاته، بالمنطقة الحرة العامة في مدينة قفط، على مساحة 3587 مترا، وبتكلفة استثمارية بلغت 7 ملايين و36 ألف دولار، ويوفر المصنع 150 فرصة عمل للشباب، ويتم تصدير 70 ٪؜ من إنتاجه إلى الخارج.

ورافق محافظ قنا في افتتاح مصنع خشب الكونتر الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد أحمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ قنا خطوط ومراحل إنتاج الواح الكونتر بالمصنع ، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل المعدات، ومدي جودة الإنتاج ، مشيدًا بمستوي العمل في المصنع، وتطبيقهم لتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء التعامل مع المعدات.

المحافظ يتفقد مصنع صابون

وفي سياق متصل، تفقد محافظ قنا ومرافقوه، الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية بمصنع «عطاء الخير» لإنتاج الصابون والمنظفات الصناعية، والمقام على مساحة 1400 متر، بتكلفة مالية تصل إلى مليون دولار، ويوفر 75 فرصة عمل للشباب، وسيتم تصدير 70٪؜ من إنتاجه إلى الخارج.

واستمع محافظ قنا إلي شرح تفصيلي حول تقدم مراحل الإنشاء، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها، وتركيب خطوط الإنتاج لبدء العمل، خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى.

زيادة معدلات الإنتاج

وقال محافظ قنا، إن القيادة السياسية تسعي جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية ، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى ، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للإستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات إستثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة بالإضافة إلى قربها من مواني التصدير.