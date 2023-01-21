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«المرور»: ضبط 76262 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:34 م | السبت 21 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (76262) مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات

(18204) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(270) مخالفة السير بدون تراخيص.

(28) مخالفة موقف عشوائى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 377 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

وفي بيان آخر، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير (377) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع