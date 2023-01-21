«الداخلية» تكافح جرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، بعد شن حملات مكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

الاتجار بالنقد في السوق السوداء

وأسفرت الحملات عن ضبط «أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"».. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط (شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول") .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى.

اعترافات المتهمين

ضبط (3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة "أجرة" ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزتهم (مبلغ مالى).. وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد من خلال جمع الأموال بالعملات الأجنبية من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية إلى ذويهم المقيمين داخل البلاد والإستفاده من فارق السعر بالإشتراك مع (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.