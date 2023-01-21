10 معلومات عن مصنع كاوتش السيارات الملاكي في بورسعيد.. أسعار تنافسية

مع إعلان مصنع «بيراميدز» إنتاج إطارات المركبات المختلفة بأسعار تنافسية لا مثيل لها، بدأ مواطنون في البحث عن أسعار الكاوتش المُصّنع محليًا، خاصة سعر كاوتش السيارات الملاكي باعتباره الأكثر طلباً.

معلومات عن الكاوتش المصّنع محليا

وترصد السطور التالية في هذا التقرير أهم 10 معلومات عن الكاوتش، كالتالي:

1- أعلنت شركة بيراميدز اعتزامها تصنيع كاوتش للسيارات الملاكي وطرحها في الأسواق المحلية خلال 6 أشهر تقريبا، لتكون متاحة في منافذ البيع على نهاية العام بأقصى تقدير.

2- بحسب رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم جودة، فإن الشركة حاليا تنتج أحجاما مختلفة من كاوتش السيارات، على رأسها إطارات الدراجات النارية والسيارات السوزوكي ومركبات النقل الثقيل واللوادر.

3- يعتبر مصنع بيراميدز في مدينة بورسعيد أحد أهم وأكبر المصانع في مصر وأفريقيا، ويعتمد علي تصدير منتجاته بشكل أساسي.

4- يعمل المصنع حاليا باستراتيجية جديدة، تعتمد على إتاحة كل الأنواع ومقاسات الخاصة بالسيارات الملاكي والنقل بأسعار تنافسية في السوق المحلية.

5- أعلن رئيس مجلس الإدارة إتاحة مواصفات معينة من الكاوتش بأسعار تصل إلى 370 جنيها للفردة.

6- يعمل المصنع منذ عامين ونصف تقريبا على تصدير منتجاته من الكاوتش إلى تركيا وباكستان في شرق آسيا، إضافة إلى تونس والجزائر والمغرب واليمن وسوريا والعراق وكينيا والسودان ودولة جنوب أفريقيا.

7- أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عن التوصل لاتفاقية بموجبها سيتم الاتفاق للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمواصفات خاصة للسيارات هناك.

8- نجح المصنع في الحصول على العديد من الشهادات كشهادة المواصفات المصرية وشهادة الأيزو وشهادة المواصفات الأوروبية، إلى جانب شهادة المواصفات الأمريكية مؤخرا.

9- يعتمد المصنع على إنتاج أكثر من فئة وصولا إلى فئة «A class»، والتي تعتمدها الشركات على السيارات الفارهة المختلفة في أوربا وأمريكا.

10- يضم المصنع عدة مصانع متخصصة في تصنيع مواد اللحام والمطاط بشكل عام الي جانب مصنع اطارات السيارات.