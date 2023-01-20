محافظ بورسعيد لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: إنشاء مراكز تسوق لخدمة الأهالي

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة تجمع مختلف الأنشطة التجارية، إذ جرى إنشاء مجمع للأسواق من أجل تسوق المواطنين في مكان واحد، عبارة عن سوق للسمك، وسوق البازار، وسوق الملابس، وجراج متعدد الطوابق، وجرى تطوير مول للتجارة المتنوعة.

تطوير معظم المحال

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه جرى تطوير معظم المحال التجارية الموجودة وتطوير شارع طرح البحر وفلسطين كمرحلة أولى.

ولفت إلى أنه جرى إنشاء ساحة مصر في بورسعيد، وبها تمثال «مصر أم الدنيا»، وهو عبارة عن تمثال يجسد السيدة المصرية العظيمة، التي تحمل في يديها الشمس المجنحة الفرعونية، التي تبث للعالم أجمع ثقافة مصر.

نقل التجار في شارع فلسطين

وأوضح أن المحال في شارع فلسطين كان الانتفاع الخاص بها انتهى، وأخرى سينتهي بعد 50 عاما، فجرى نقلها لمكان آخر في شارع فلسطين، لتطوير 50% من الشارع، وترك النسبة الباقية للمحال الأخرى.