عادل الغضبان يكشف لـ رانيا هاشم على قناة الحياة تفاصيل تطوير ميناء شرق بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تطور ميناء غرب بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة عبارة عن ميناء جرى بناء مدينة عليه، وهو ميناء غرب بورسعيد، بينما ميناء شرق بورسعيد هو الميناء الذي قدمه الرئيس السيسي، هدية للعالم، إذ يعد أكبر ميناء ترانزيت في البحر المتوسط.

7 ملايين حاوية سنويا

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن حجم تداول حاوياته يصل لـ 7 ملايين حاوية في السنة، وهو رقم كبير، لذلك جرى تطويره وحجم الاستثمارات به مرتفعة للغاية، ما يعطي فرص عمل للشباب ويرفع اسم مصر.

وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد يربط خطوط الملاحة العالمية ببورسعيد وقناة السويس، كما أن المحافظة لها نصيب الأسد بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ جرى إنشاء 58 مصنعا لشباب بورسعيد بمساحة 200 متر على دورين بإجمالي 400 متر، وهذه المصانع تصدر منتجاتها الآن.

ولفت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني أحدثت تأثيرا كبيرا في التغيير السلوكي والتغيير الثقافي وخلق فرصة عمل.